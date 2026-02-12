Alla Casa Bianca, Trump e Netanyahu si sono incontrati per discutere del dossier iraniano. Il presidente americano ha detto che si tratta di un tema che va affrontato insieme, mentre il premier israeliano ha ribadito la sua preoccupazione per le attività nucleari di Teheran. Nel frattempo, Teheran si è detta disponibile a fornire garanzie sul carattere pacifico del suo programma nucleare. La riunione si svolge in un momento di tensione crescente tra le parti.

Il dossier iraniano è al centro del vertice alla Casa Bianca tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, mentre Teheran si sbilancia dicendosi pronta ad offrire garanzie sull'uso esclusivamente pacifico del nucleare. «Ho appena finito il mio incontro con Netanyahu, è stato molto buono. Niente di definitivo, ma ho insistito che i negoziati con l'Iran continuino per vedere se si può trovare un accordo», ha scritto il presidente americano su Truth. L'appuntamento, a differenza di quelli precedenti, si è svolto a porte chiuse e il tycoon ha fatto sapere che ha parlato con l'alleato pure «degli enormi progressi compiuti a Gaza e nella regione in generale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, Trump a Netanyahu: "Trattiamo"

La Casa Bianca conferma che i colloqui con l’Iran sono ancora in programma per questa settimana.

Questa settimana, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu volerà a Washington per incontrare il presidente Donald Trump.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

