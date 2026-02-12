Trump-Netanyahu Teheran | Pronti a collaborare

L’Iran risponde alla stretta di mano tra l’ex presidente americano e il premier israeliano, dicendo di essere pronto a collaborare. Dopo il vertice tra Trump e Netanyahu, Teheran fa sapere di non voler restare a guardare e si apre a negoziati, anche se la situazione resta tesa.

La risposta di Teheran dopo il bilaterale tra Trump e Netanyahu: "Siamo pronti a collaborare", fa sapere l'Iran. Ma l'ayatollah Khamenei ammonisce: "Non ci sottometteremo mai". Negli Stati Uniti intanto la Camera sfida il presidente e vota lo stop ai dazi sul Canada. Servizio di Marco Burini

