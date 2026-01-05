Iran media | Trump e Netanyahu hanno accordo per colpire E Teheran accusa Israele

Secondo fonti di stampa, si ipotizza che Donald Trump e Benjamin Netanyahu abbiano concordato un'azione militare contro l'Iran, durante un incontro a Mar-a-Lago. Teheran ha inoltre accusato Israele di essere coinvolto in attività ostili. La notizia solleva preoccupazioni sulla stabilità regionale e sui possibili sviluppi futuri nelle relazioni internazionali.

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbero raggiunto un accordo per colpire l'Iran durante il loro incontro a Mar-a-Lago, in Florida. Lo scrive il quotidiano libanese 'Al-Akhbar', affiliato a Hezbollah, sostenendo che le autorità di Beirut hanno ricevuto queste informazioni da fonti internazionali.

