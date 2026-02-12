Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che potrebbe bloccare l’inaugurazione del ponte tra Detroit e Windsor. L’opera, che collega Usa e Canada, rischia di non aprire come previsto, dopo le minacce di Trump. La questione ha creato tensioni tra i due paesi e mette in discussione il futuro del progetto. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su cosa accadrà nelle prossime settimane.

Lo scontro verbale e commerciale in corso tra Stati Uniti e Canada si arricchisce di un nuovo capitolo, con il presidente Trump che ha individuato come ultimo bersaglio un ponte che unirà Detroit (Usa) e Windsor (Canada). Donald Trump ha infatti minacciato di bloccare l'apertura del ponte internazionale Gordie Howe, un'infrastruttura dal costo di circa 6,4 miliardi di dollari canadesi (4 miliardi di euro), che dovrebbe essere inaugurato nella prima parte del 2026 e diventare un'arteria fondamentale nel collegamento tra Usa e Canada. Attraverso un post sul social network Truth il tycoon ha affermato: "Non autorizzerò l’apertura del ponte fino a quando gli Stati Uniti non riceveranno un risarcimento per tutto ciò che abbiamo dato al Canada e fino a quando il Canada non comincerà a trattare gli Stati Uniti in modo equo e giusto come meritiamo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Trump minaccia di bloccare l'inaugurazione di un ponte tra Usa e Canada

Mr. Trump, Open the Gordie Howe Bridge Now! (US–Canada Trade Chaos)

