Donald Trump ha minacciato di bloccare l’apertura di un nuovo ponte tra il Canada e gli Stati Uniti. Il presidente americano ha detto che gli Stati Uniti dovrebbero avere almeno il 50 per cento della proprietà dell’opera, mettendo in discussione il progetto in corso. La decisione potrebbe rallentare i lavori e creare tensioni tra i due paesi.

“Considerando tutto ciò che gli abbiamo dato, dovremmo essere proprietari di almeno il 50 per cento del ponte”, ha dichiarato. Il ponte sul fiume Detroit, ancora in fase di costruzione, collegherà la città canadese di Windsor, nella provincia dell’Ontario, a quella statunitense di Detroit, nello stato del Michigan. I lavori, che hanno un costo totale di 6,4 miliardi di dollari canadesi (circa quattro miliardi di euro), erano cominciati nel 2018, mentre l’apertura è prevista nel corso del 2026. In base a un documento pubblicato dalla Windsor-Detroit Bridge Authority, l’ente responsabile del progetto, il finanziamento del ponte spetta interamente al Canada, mentre ci sarà una proprietà congiunta tra il Canada e lo stato del Michigan. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Trump minaccia di bloccare l’apertura di un ponte tra il Canada e gli Stati Uniti

Il Canada si sta preparando a rafforzare le proprie difese militari in risposta alle tensioni con gli Stati Uniti.

La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire.

