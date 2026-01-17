Trump lavora al Board of Peace per Gaza Dubbi di Netanyahu | Contrario alla nostra politica

L’annuncio statunitense sulla creazione di un Board of Peace per Gaza ha suscitato reazioni in Israele. Il primo ministro Netanyahu ha infatti espresso dubbi, affermando che la composizione del comitato direttivo non è stata coordinata con Israele e contrasta con la sua politica. La questione evidenzia le tensioni e le divergenze di vedute sulla gestione e il futuro della Striscia di Gaza.

L'ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha contestato l'annuncio statunitense sulla futura governance della Striscia di Gaza, affermando che " la composizione del comitato direttivo di Gaza, subordinato alla Conferenza di Pace, non è stata coordinata con Israele ed è contraria alla sua politica ". Nella stessa nota si precisa che Netanyahu ha incaricato il ministro degli Esteri di sollevare formalmente la questione con il segretario di Stato degli Stati Uniti. La presa di posizione arriva dopo che l'amministrazione statunitense ha reso pubblico un nuovo schema di transizione per Gaza.

Nel Board of Peace per Gaza di Trump invitati anche Erdogan e Al Sisi - "E' il momento di trasformare i sogni in realtà" scrive il presidente Usa nell'invito ai leader che ne faranno parte (ANSA) ... ansa.it

Donald Trump annuncia i membri del Board of Peace per Gaza: salta all’occhio un’assenza - È arrivata da poche ore la comunicazione di Donald Trump in merito ai componenti del Board of Peace che si occuperà di gestire Gaza mantenendo la pace. strettoweb.com

Ucraina in Ue anche senza riforme: così Bruxelles lavora per la pace di Trump e Putin (di A. Mauro) x.com

Donald Trump è il principale artefice del disordine mondiale e lavora per imporre la legge del più forte invece che il diritto internazionale. La sua morale non è quella delle democrazie ma esclusivamente di sfoggio dei muscoli. Basti pensare alle azioni dell’IC - facebook.com facebook

