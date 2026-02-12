Trump delude Netanyahu | Con l’Iran voglio trattare Ma prepara un’altra portaerei

Trump sorprende Netanyahu e annuncia di essere disposto a trattare con l’Iran, lasciando da parte la fermezza di prima. Nel frattempo, la Casa Bianca si prepara a rafforzare la presenza militare con l’arrivo di un’altra portaerei, alimentando le tensioni nella regione. La notizia ha colpito i vertici israeliani, che ora si trovano di fronte a un cambiamento di rotta inatteso da parte di Washington.

Trump Sorprende Netanyahu: Apertura al Dialogo con l’Iran tra Tensioni e Rafforzamento Militare. La Casa Bianca è teatro di una sorprendente svolta diplomatica: il Presidente Donald Trump, incontrando il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha espresso la sua disponibilità a considerare un negoziato con l’Iran, scostandosi dalla linea dura precedentemente sostenuta. Questa inattesa apertura si accompagna all’imminente dispiegamento di una nuova portaerei americana nel Golfo Persico, un segnale di deterrenza che complica ulteriormente lo scenario regionale. Una Spaccatura Strategica. L’incontro tra Trump e Netanyahu, avvenuto il 12 febbraio 2026, era atteso come un momento di convergenza strategica tra i due alleati, soprattutto per quanto riguarda la gestione della questione iraniana.🔗 Leggi su Ameve.eu

