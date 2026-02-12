Truffe online | phishing smishing e trading i tre cavalli di Troia del web

A Perugia, Poste Italiane ha lanciato un nuovo progetto contro le truffe online. Si chiama “Occhio alle truffe: l’educazione digitale contro le frodi in rete” e coinvolge il Comune. L’obiettivo è aiutare i cittadini a riconoscere phishing, smishing e trading fraudolento. Il progetto prevede incontri e iniziative in città per insegnare a difendersi dai rischi del web.

Nella Sala della Vaccara incontro gratuito con esperti, Polizia postale e istituzioni. L’iniziativa itinerante toccherà tutta Italia nel 2026 Si chiama “Occhio alle truffe: l’educazione digitale contro le frodi in rete” ed è il nuovo progetto itinerante con cui Poste Italiane, in collaborazione con il Comune di Perugia, punta a blindare la consapevolezza digitale dei cittadini. Il primo appuntamento si è tenuto ieri presso la Sala della Vaccara, alla presenza di istituzioni, forze dell’ordine e esperti del settore. Obiettivo dichiarato: promuovere una cultura della sicurezza informatica a tutela di tutti, con un occhio di riguardo ai più giovani.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Poste Italiane

Il Codacons ha pubblicato oggi una guida per aiutare le persone a difendersi dalle truffe online, phishing e furti d’identità.

Un’inchiesta dei carabinieri di Roma ha portato alla denuncia di 71 persone, tra italiani e stranieri, sospettate di aver commesso circa 60 truffe online tra luglio e dicembre 2025.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Poste Italiane

Argomenti discussi: Safer Internet Day 2026 e l’importanza della sicurezza digitale; Allerta truffe: come riconoscere e prevenire raggiri online e telefonici; Frodi finanziarie: dalle Autorità UE avvertimenti su IA e cripto-attività - DB; Trend nel settore della cybersecurity: dalle truffe digitali alle minacce AI.

Truffe online, continua l'emergenza phishing (e smishing): l'Inps mette in guardia gli utenti via emailNon è certo una novità che l'identità digitale dell'Inps sia tra le più imitate dai cybercriminali intenzionati a raggirare gli utenti italiani (a questo link un esempio datato aprile 2020, in pieno ... corriere.it

PagoPA e PEC, tante truffe. Quale difesa per la PAPhishing PagoPA, PEC abusata, smishing e ClickFix: il Report CERT-AgID 2025 mostra come l’AI alzi credibilità e scala. agendadigitale.eu

Allarme truffe online: cos'è e come funziona il “Ghost Pairing” che colpisce WhatsApp, ecco come difendersi - facebook.com facebook

Truffe telefoniche, truffe online, truffe via sms: le truffe trovano sempre nuove forme e la polizia postale mette in guardia “Non aprire mai link non conosciuti”. Sui social di #Radio1 alcuni consigli con @MauroZandaman x.com