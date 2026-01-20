Maxi inchiesta a Roma 71 denunciati per 60 truffe online | da polizze assicurative di finti promoter a piani di investimento col trading

Un’inchiesta dei carabinieri di Roma ha portato alla denuncia di 71 persone, tra italiani e stranieri, sospettate di aver commesso circa 60 truffe online tra luglio e dicembre 2025. Le frodi includevano polizze assicurative false e piani di investimento tramite trading. L’indagine evidenzia l’attività criminale nel settore digitale, sottolineando l’importanza di prestare attenzione a offerte e proposte sospette su internet.

Un comunicato dei carabinieri rivela che si tratta di "68 italiani e 8 cittadini stranieri, individuati e gravemente indiziati di aver commesso circa 60 truffe on-line, nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2025" Maxi inchiesta a Roma sulle truffe online. Sono 71 i denunciati, accusati d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Maxi inchiesta a Roma, 71 denunciati per 60 truffe online: da polizze assicurative di finti promoter a piani di investimento col trading Roma: maxi inchiesta sulle truffe online, 71 denunciatiRoma, 71 persone sono state denunciate nell’ambito di un’indagine sui reati online condotta dai carabinieri della compagnia di Roma Casilina. Montella, truffe online: dieci denunciati per finti investimentiA Montella, in Alta Irpinia, è stata smantellata una rete di truffe online legate a falsi investimenti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: 'Maranza' a Cornelia: l'inchiesta di RomaToday sul tavolo del prefetto. Scatta maxi operazione di controllo; Maxi inchiesta fondi Pnrr: chiuse indagini con 28 indagati. Già in manette l'ex sindaco di Ceccano Roberto Caligiore; Siti sessisti, perquisiti i gestori del gruppo Facebook Mia moglie: tra loro anche una donna; Maxi inchiesta dei Carabinieri a Roma: 71 denunciati per oltre 60 truffe online con finti agenti, promoter e parenti. Avrebbero sottratto alle ignare vittime centinaia di migliaia di euro. Roma: maxi inchiesta sulle truffe online, 71 denunciatiSettantuno persone denunciate per truffe online: centinaia di migliaia di euro sottratti a ignare vittime. romadailynews.it Maxi-operazione contro una rete di truffatori a Roma: ecco come hanno rubato centinaia di migliaia di euroCosì operava la rete di 71 truffatori online che tra telefonate e annunci ha sottratto centinaia di migliaia di euro ... fanpage.it Ore 6:30, direzione Roma per un’audizione importante in Commissione d’inchiesta sui fatti del Forteto. Verità e giustizia! - facebook.com facebook Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: aperta inchiesta per omicidio ift.tt/JAvi6IB x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.