Truffe agli anziani | incontro informativo dei carabinieri a Giarre

A Giarre, presso la Chiesa di San Giovanni Montebello, si è tenuto un incontro informativo promosso dai carabinieri, con l’obiettivo di sensibilizzare e fornire strumenti utili per prevenire le truffe rivolte agli anziani, una delle categorie più a rischio. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni, con focus sulla tutela delle persone più vulnerabili.

