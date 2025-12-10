Truffe agli anziani | incontro informativo dei carabinieri a Giarre
A Giarre, presso la Chiesa di San Giovanni Montebello, si è tenuto un incontro informativo promosso dai carabinieri, con l’obiettivo di sensibilizzare e fornire strumenti utili per prevenire le truffe rivolte agli anziani, una delle categorie più a rischio. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni, con focus sulla tutela delle persone più vulnerabili.
Presso la Chiesa di San Giovanni Montebello, a Giarre, si è svolto un incontro informativo organizzato dall'Arma dei carabinieri, dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare gli anziani. L'evento ha visto la partecipazione di.
Truffe agli anziani veneti: a capo il camorrista Cristiano Giuliano. Dal call center alle trasferte, ecco il sistema criminale
Truffe agli anziani: 12mila euro di bottino, ma una è fallita
Prevenzione e contrasto delle truffe: via agli incontri formativi
TRUFFE AGLI ANZIANI: CONOSCERLE PER DIFENDERCI! Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, l’odioso fenomeno delle truffe ai danni delle persone anziane conosce una spregevole recrudescenza. Si tratta di raggiri subdoli, che non solo portano via pr - facebook.com Vai su Facebook
Truffe agli anziani: la campagna di sensibilizzazione della Polizia Locale di Sassari - Anche quest’anno il Comando della Polizia locale del Comune di Sassari rinnova l’impegno nella tutela delle persone anziane – e non solo – con la campagna di prevenzione e contrasto alle truf ... Lo riporta sassarinotizie.com
