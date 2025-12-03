Cinque tentate truffe in meno di tre ore anziani non ci cascano e le sventano

Ilpiacenza.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio del 2 dicembre tra le 12,30 e le 15 un’ondata di tentate truffe ha colpito alcune località della provincia di Piacenza, prendendo di mira principalmente anziani e persone vulnerabili. I malintenzionati, con la consueta tecnica di inganno, si sono presentati telefonicamente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

cinque tentate truffe menoCinque tentate truffe in meno di tre ore, anziani non ci cascano e le sventano - I malviventi hanno usato i soliti stratagemmi ma in tutti i casi sul posto sono intervenuti i carabinieri ... Lo riporta ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Cinque Tentate Truffe Meno