Cinque tentate truffe in meno di tre ore anziani non ci cascano e le sventano

Nel primo pomeriggio del 2 dicembre tra le 12,30 e le 15 un’ondata di tentate truffe ha colpito alcune località della provincia di Piacenza, prendendo di mira principalmente anziani e persone vulnerabili. I malintenzionati, con la consueta tecnica di inganno, si sono presentati telefonicamente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

