Eredità Agnelli | John Elkann in tribunale per la messa alla prova dopo l’accusa di frode allo Stato La ricostruzione della vicenda e il caso Ferrero

John Elkann, presidente di Exor e figura di rilievo della famiglia Agnelli, è comparso questa mattina in tribunale per affrontare un procedimento di messa alla prova in seguito all’accusa di frode allo Stato. La vicenda, che coinvolge anche altri aspetti dell’eredità Agnelli, si aggiunge a un contesto di indagini e ricostruzioni legate alla famiglia e alle sue attività.

Eredità Agnelli: John Elkann questa mattina in tribunale per la messa alla prova dopo l’accusa di frode allo Stato. Ecco anche il caso Ferrero. È una mattinata decisiva quella che si sta consumando nelle aule del Palazzo di Giustizia di Torino. John Elkann, Amministratore Delegato di Exor e nipote dell’Avvocato Gianni Agnelli, punta a chiudere definitivamente il capitolo giudiziario legato all’inchiesta sull’eredità della nonna, Marella Caracciolo. Al centro del procedimento ci sono le ipotesi di reato di dichiarazione infedele e truffa ai danni dello Stato. Come riferisce il Corriere della Sera, oggi il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) è chiamato a valutare la richiesta di messa alla prova avanzata dai legali di Elkann. Juventusnews24.com

