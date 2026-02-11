John Elkann potrebbe rischiare di finire nel mirino della prescrizione. La procura ha deciso di non concedere più la messa alla prova nel procedimento legato alla residenza della nonna, Marella Caracciolo. La decisione accelera i tempi e mette sotto pressione l’imprenditore, che ora dovrà affrontare il processo senza questa possibilità di scontare la pena in via alternativa.

Niente messa alla prova per John Elka nn, nel procedimento giudiziario che riguarda la residenza della nonna, Marella Caracciolo. Il numero 1 di Stellantis aveva chiesto di fare il tutor dai padri Salesiani per dieci mesi, ma il gip di Torino ha respinto la richiesta. Ha già pagato al Fisco 183 milioni di euro e aveva il parere favorevole della procura all'ammissione all'istituto giuridico che consente, completato il percorso, l'estinzione del reato e quindi casellario giudiziario immacolato. La decisione del gip in realtà potrebbe essere vantaggiosa per Elkann. Si fa più concreto il rischio prescrizione, visto che la truffa si prescrive nell'estate 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - John Elkann, sfuma la messa alla prova: più concreto il rischio prescrizione

John Elkann non farà più la messa alla prova.

La procura di Torino ha deciso di restituire gli atti dell’indagine sull’eredità di Marella Caracciolo a John Elkann.

