Trovato senza vita a Verona sud l' anziano di cui si erano perse le tracce

Questa mattina a Verona sud è stato trovato senza vita un uomo di 80 anni, Sergio Perina, residente nel quartiere Sacra Famiglia. Le sue tracce si erano perse sabato scorso, e le ricerche sono durate quattro giorni. La sua scomparsa aveva preoccupato molto i vicini e le persone che lo conoscevano. Ora si attende l’esito delle verifiche delle forze dell’ordine.

Si sono tragicamente concluse nella mattinata di mercoledì, dopo quattro giorni, le ricerche di Sergio Perina, l'80enne residente nel quartiere Sacra Famiglia, a Verona, di cui si erano perse le tracce nella mattinata di sabato 7 febbraio. Uscito di casa, era stato avvistato per l'ultima nei pressi di un supermercato. I familiari avevano lanciato appelli sui social e ne avevano denunciato la scomparsa. Il cadavere è stato rinvenuto nella zona di via Flavio Gioia, a Verona sud, in un'area di campagna nei pressi del concessionario Tesla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e non sarebbero stati presenti segni visibili di violenza.🔗 Leggi su Veronasera.it

