Francolise trovato morto a Barcellona Rocco Amato | da domenica si erano perse le sue tracce

È stato ritrovato morto domenica nel quartiere dell'Eixample di Barcellona Rocco Amato, un giovane originario di Francolise, scomparso da alcuni giorni. Lo confermano all'ANSA fonti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Francolise, trovato morto a Barcellona Rocco Amato: da domenica si erano perse le sue tracce

