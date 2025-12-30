Anziano trovato senza vita in campagna | ipotesi gesto volontario

Un uomo di 88 anni è stato trovato senza vita nelle campagne di contrada Lagni, tra Flumeri e San Sossio Baronia. L’area isolata e rurale si trova vicino alla sua abitazione. Al momento, si ipotizza un gesto volontario, ma le indagini sono in corso per accertare le cause del decesso. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle circostanze di questa tragedia di fine anno.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia di fine anno: un uomo di 88 anni è stato rinvenuto nelle campagne di contrada Lagni, area rurale e isolata al confine tra i territori comunali di Flumeri e San Sossio Baronia, nelle immediate vicinanze dell’abitazione dell’anziano. Secondo i primi riscontri, l’uomo si sarebbe tolto la vita utilizzando un’arma da fuoco, esplodendo un colpo al petto. Quando è stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118, neanche a dirlo non vi era più possibilità di intervento: il decesso era già avvenuto. Nella zona sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Anziano trovato senza vita in campagna: ipotesi gesto volontario Leggi anche: Giovane trovato senza vita in casa: ipotesi gesto volontario Leggi anche: Trovato senza vita Antonio, l'anziano di Monte Sant'Angelo scomparso nel Milanese La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. “Mio marito è morto”: Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, trovato senza vita sul divano: 4 giorni prima aveva denunciato la moglie per maltrattamenti; Trovato senza vita sabato in casa sul divano: a Natale aveva denunciato la moglie; Trieste, anziano trovato senza vita in casa: per il 73enne fatale un colpo d'arma da fuoco alla tempia; Trovato morto in casa a 23 anni, giallo sulle cause del decesso. Anziano trovato morto in casa a Milano, si indaga sulle cause del decesso - Carlo Luigi Montalbetti aveva denunciato la moglie pochi giorni prima, per maltrattamenti. rainews.it

“Mio marito è morto”: Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, trovato senza vita sul divano: 4 giorni prima aveva denunciato la moglie per maltrattamenti - Sul corpo nessun evidente segno di violenza: il pensionato era cardiopa ... msn.com

Anziano trovato senza vita in casa - L'allarme dei vicini e la drammatica scoperta dopo l'intervento dei vigili del fuoco ... toscanamedianews.it

Milano, anziano trovato morto sul divano. Si indaga per omicidio #NordMilano24 #Milano #anzianomorto #cronaca #BreakingNews x.com

É stato trovato senza vita, questa mattina presto, un uomo di 77 anni residente a Perugia. L'anziano è stato trovato senza vita lungo il Percorso Verde di Perugia, in abiti sportivi, quindi probabilmente era uscito per fare attività fisica. La causa del decesso potre - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.