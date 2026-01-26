bruno gagliano trovato morto sul balcone a roma ipotesi suicidio per la storica drag queen kastadiva

Bruno Gagliano, noto come Kastadiva, storica drag queen romana, è stato trovato senza vita su un balcone della città. Le autorità stanno considerando l’ipotesi di un suicidio. La notizia ha suscitato cordoglio nel pubblico e tra i suoi collaboratori, che ricordano la sua figura come una figura di rilievo nel mondo dello spettacolo e della cultura. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze della scomparsa.

È di Bruno Gagliano, in arte Kastadiva, il corpo senza vita trovato sabato da una donna sul proprio balcone di casa in zona Colle Salario a Roma. Quarant’anni, apprezzato make-up artist e storica drag queen, era una figura conosciuta e apprezzata nella comunità LGBTQIA+ romana e italiana. L’ipotesi prevalente è che si sia trattato di un suicidio, secondo una prima ricostruzione si sarebbe buttato dalla finestra del suo appartamento al nono piano. Cadavere sul balcone a Roma, è di Bruno Gagliano Ipotesi suicidio Addio alla storica drag queen Kastadiva I messaggi di cordoglio Cadavere sul balcone a Roma, è di Bruno Gagliano La comunità LGBTQIA+ in lutto per la scomparsa di Bruno Gagliano, 40 anni, in arte Kastadiva, nota drag queen tra i protagonisti della nota serata queer “Muccassassina”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Bruno Gagliano, noto come Kastadiva e figura storica del Muccassassina di Roma, è stato trovato senza vita su un balcone nel quartiere Colle Salario.

Bruno Gagliano, conosciuto come Kastadiva, era una rinomata drag queen e figura di spicco della scena romana, in particolare al Muccassassina.

