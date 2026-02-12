Trovato alla guida di una Mercedes rubata | nei guai un minorenne

Un minorenne è nei guai dopo essere stato trovato alla guida di una Mercedes rubata. La scena si è svolta nel cuore della notte davanti a una concessionaria, dove l’auto di grossa cilindrata era ferma con il motore acceso. I carabinieri lo hanno fermato mentre cercava di allontanarsi.

Controllo dei carabinieri a Manzano: l'automobile, sottratta a Pavia di Udine, era già inserita nei sistemi di ricerca. Il giovane è stato denunciato per ricettazione Un’auto di grossa cilindrata ferma con il motore acceso, davanti a una concessionaria, nel cuore della notte. È da qui che è scattato il controllo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palmanova lungo la Strada regionale 56, nel territorio comunale di Manzano. Alla guida i militari hanno trovato un minorenne residente a Udine. Trattandosi di un ragazzo sotto i 18 anni, è risultato naturalmente privo di patente di guida. La loro attenzione si è spostata subito sull’auto: una Mercedes Classe E rubata poche ore prima a Pavia di Udine.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Un uomo di 38 anni è stato fermato ieri mattina dai carabinieri di Cento mentre guidava un'auto rubata.

