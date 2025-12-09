Lancia una pietra e sfonda il parabrezza di un’auto paura per il 19enne alla guida | minorenne nei guai
Bologna, 9 dicembre 2025 - Lancia una pietra contro un automobilista, denunciato 17enne per per violenza privata. Attimi di paura per il giovane alla guida della vettura che ha rischiato di finire fuori strada a causa dei danni provocati sul vetro del veicolo e che gli hanno ridotto il campo visivo. Il 19enne si trovava in via Guisa, e viaggiava a bordo della sua utilitaria quando, secondo quanto riferito, sarebbe stato colpito da una pietra lanciata da un pedone e finita sul suo parabrezza. L’automobilista spaventato ha subito dato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Crevalcore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Per il 25° anniversario di Harry Potter, LEGO lancia nuovi set esclusivi mentre si attende la serie HBO; prezzi fino a 159,99€. https://cinema.everyeye.it/notizie/harry-potter-svelato-set-lego-25-anni-de-pietra-filosofale-846125.html?utm_medium=Social&utm_ - facebook.com Vai su Facebook
Lancia una pietra e sfonda il parabrezza di un’auto, paura per il 19enne alla guida: minorenne nei guai - Il giovane al volante ha rischiato di finire strada, una volta dato l’allarme sono subito arrivati i carabinieri. Lo riporta msn.com
Bimba di tre mesi morta sulla A5: l'auto tamponata da un furgone-pirata ilgiornale.it
Sull’antisemitismo cadono gli angeli renziani, da Graziano Delrio a Filippo Sensi ilfattoquotidiano.it
La pm non fa sconti a Douglas Carolo e Michele Caglioni: “Hanno ucciso senza pietà per denaro Andrea Bossi, ... ilgiorno.it
Google corre ai ripari: un secondo modello Gemini per controllare il primo quotidiano.net
Aveva “aggredito” Ariana Grande alla premiere di Wicked 2 e voleva provarci con Lady Gaga: Pyjama Man è stato ... cultweb.it
Nuoto, i possibili nomi nuovi in arrivo per l’Italia in vista della stagione degli Europei 2026 oasport.it