Lancia una pietra e sfonda il parabrezza di un’auto paura per il 19enne alla guida | minorenne nei guai

Ilrestodelcarlino.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 9 dicembre 2025 - Lancia una pietra contro un automobilista, denunciato 17enne per per violenza privata. Attimi di paura per il giovane alla guida della vettura che ha rischiato di finire fuori strada a causa dei danni provocati sul vetro del veicolo e che gli hanno ridotto il campo visivo. Il 19enne si trovava in via Guisa, e viaggiava a bordo della sua utilitaria quando, secondo quanto riferito, sarebbe stato colpito da una pietra lanciata da un pedone e finita sul suo parabrezza. L’automobilista spaventato ha subito dato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Crevalcore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

