Ho ucciso mamma poiché temevo di perdere la sua pensione | la confessione del figlio Marco Paventi quello di Enrica Bardotti a Piobesi Torinese è stato omicidio

Marco Paventi ha ammesso di aver ucciso sua madre, Enrica Bardotti, perché temeva di perdere la sua pensione. La donna di 86 anni è stata trovata morta nei boschi di Stupinigi, su sua stessa indicazione, mercoledì sera. L’uomo, 58 anni, ha confessato di averla uccisa con motivazioni legate alle preoccupazioni economiche. Ora è in stato di fermo e le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i dettagli di questa tragica vicenda.

Inizialmente l'uomo aveva ammesso soltanto l'occultamento del cadavere seppellito nei boschi della Palazzina di Caccia di Stupinigi, poi è crollato Marco Paventi, il figlio 58enne di Enrica Bardotti, la donna di 86 anni residente in corso Italia a Piobesi Torinese il cui cadavere è stato trovato, su sua stessa indicazione, nella serata di ieri, mercoledì 11 febbraio 2026, nei boschi di Stupinigi di Nichelino, ha confessato l'omicidio della madre nella notte di oggi giovedì 12. Il delitto sarebbe avvenuto, secondo il racconto dell'uomo, a metà gennaio. “Non volevo perdere i soldi della sua pensione, che sono il mio unico sostentamento”, ha motivato davanti ai carabinieri della stazione di Carignano, che hanno condotto le indagini col coordinamento del pm Francesco La Rosa della procura di Torino.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Piobesi Torinese "Pretendeva 1500 euro al mese: ho sparato e ucciso mio figlio, temevo per la vita di mia moglie" Edoardo Borghini, 64 anni, torna a narrare la tragica notte in cui, temendo per la vita di sua moglie, ha sparato e ucciso il figlio nella loro abitazione di Ornavasso. “L’affidamento del figlio, l’altro uomo, la lite: così ho ucciso Federica”. Ma la confessione di Carlomagno è piena di zone grigie Claudio Agostino Carlomagno ha ammesso le proprie responsabilità dopo tre giorni di silenzio nel carcere di Civitavecchia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Piobesi Torinese Argomenti discussi: Mamma lancia l'appello: Aiutate mia figlia, non riesce a parlare al telefono con me e temo sia stata anche aggredita; Culicchia: Cari studenti, che sapete di agenti e vedove. Paventi (Sky): Rimangono out per la gara con il Sassuolo: Dumfries, Barella e Calhanoglu. Rienteranno invece dal primo minuto Bisseck, Akanji, Bastoni, Zielinski, Dimarco e Lautaro - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.