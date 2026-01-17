Pinacoteca Ambrosiana da record | il museo più antico di Milano conquista sempre più visitatori

La Pinacoteca Ambrosiana, il museo più antico di Milano, ha registrato un notevole incremento di visitatori negli ultimi quattro anni, passando da 60.000 a circa mezzo milione. Questa crescita testimonia l’interesse crescente verso il patrimonio artistico e culturale custodito nel museo, che si conferma anche con un bilancio in positivo per il terzo anno consecutivo. Un risultato che sottolinea l’importanza della conservazione e della promozione del patrimonio storico milanese.

La Pinacoteca Ambrosiana, in soli 4 anni, passa da 60.000 visitatori a circa mezzo milione e chiude il bilancio in positivo per il terzo anno consecutivo. Più del 50% degli ingressi rispetto al 2024: un risultato importante, che consolida il ruolo di questa istituzione culturale, sia in Italia sia a livello internazionale. Istituita nell'aprile del 1618 dal Cardinale Federico Borromeo, l'Ambrosiana, il museo più antico di Milano, ha saputo conquistare ora nuovi visitatori grazie a una serie di iniziative di grande impatto, sul fronte contemporaneo: una tra tutte, la mostra di Pietro Terzini. Mantenendo un'offerta unica: dai capolavori di Leonardo da Vinci agli altri giganti della storia dell'arte, Caravaggio, Botticelli, Tiziano, Raffaello.

