Tribunale a Empoli La difesa della richiesta | E’ trasversale e legittima

Il tribunale di Empoli apre le sue porte e già scoppiano le reazioni. La difesa della richiesta insiste sul fatto che la decisione sia legittima e trasversale, anche se l’Ordine degli Avvocati di Pisa ha espresso qualche dubbio. Le parti coinvolte si preparano a discutere, mentre i cittadini aspettano di capire come questa novità influenzerà la giustizia locale.

EMPOLI "Leggo con stupore le dichiarazioni dell' Ordine degli Avvocati di Pisa rispetto all'apertura di un tribunale a Empoli. Pochi mesi fa, infatti, la nostra giunta ha approvato un atto con cui mettiamo a disposizione due immobili per la sede del tribunale e della procura. Un passo in avanti concreto per un progetto che guarderebbe a tutto l' Empolese Valdelsa e ai quattro comuni del Valdarno pisano. Dispiace di leggere parole come "corporativismo" a bollare una richiesta che viene in modo trasversale da un territorio così vasto e importante". Il sindaco Alessio Mantellassi è così intervenuto in merito alla posizione del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pisa, che si è detto contrario al progetto di ricostituzione del tribunale di Empoli sostenuto dal Comune e dall'associazione degli avvocati di Empoli e della Valdelsa.

