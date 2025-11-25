Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate | arriva la richiesta della Procura
Chiara Ferragni è comparsa oggi, 25 novembre, davanti al Tribunale di Milano come imputata nel procedimento legato alle operazioni commerciali “Pandoro Balocco Pink Christmas” (Natale 2022) e “Uova di Pasqua Chiara Ferragni – Sosteniamo i Bambini delle Fate” (Pasqua 2021 e 2022). L’influencer è arrivata prestissimo, riuscendo così a schivare le telecamere, per assistere all’udienza a porte chiuse. La richiesta di condanna. La Procura ha chiesto 1 anno e 8 mesi di condanna per Ferragni, con rito abbreviato, per truffa aggravata dall’uso del mezzo informatico. Stessa richiesta per il suo ex braccio destro Fabio Maria Damato, mentre per Francesco Cannillo, presidente del CdA di Cerealitalia, è stata avanzata la richiesta di 1 anno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
