Trentinara l' arte sociale ridisegna la Terrazza degli innamorati

A Trentinara, un passaggio coperto si trasforma in un’opera d’arte sociale. Le pareti diventano una tela su cui dipingere un cielo stellato, che si mescola con le geometrie del paese. L’obiettivo è raccontare le fragilità umane, dando nuova vita a uno spazio che ora invita alla riflessione e al confronto. Un progetto che arricchisce la Terrazza degli innamorati, trasformandola in un luogo di dialogo e di emozioni.

L'opera "Trentinara sotto le stelle" curata da Miretta Sparano unisce la rappresentazione del borgo alla sensibilizzazione su cancro, salute mentale e violenza Un passaggio coperto trasformato in tela, dove un cielo stellato dialoga con le geometrie del paese per raccontare le fragilità umane. È stata inaugurata a Trentinara, presso la Terrazza degli innamorati, la nuova installazione artistica intitolata "Trentinara sotto le stelle". L'opera, a cura di Miretta Sparano, arricchisce il percorso del belvedere noto come "Terrazza del Cilento" per l'ampia visuale sulla costa campana.

