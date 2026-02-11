San Valentino torna Innamorati a Trentinara | appuntamento dal 12 al 15 febbraio
A Trentinara torna la manifestazione “Innamorati a Trentinara”. Da giovedì 12 a domenica 15 febbraio il borgo cilentano ospita la seconda edizione dell'evento dedicato a San Valentino, che unisce installazioni luminose, musica dal vivo e percorsi legati alla storia locale. Il calendario degli appuntamenti si apre giovedì 12 febbraio alle ore 18.00 in Via dell’Amore con l’accensione delle luminarie che tracciano l'itinerario turistico; a seguire, alle 19.00, la Chiesa di Santa Maria Assunta ospita la "Giornata diocesana degli innamorati", un incontro di dialogo curato da don Roberto Faccenda.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondimenti su Innamorati Trentinara
"San Valentino 2026", dal 12 al 18 febbraio la mostra alla Melograno Art Gallery
La Melograno Art Gallery apre le porte alla mostra “San Valentino 2026” dal 12 al 18 febbraio.
'Un fruttuoso San Valentino', per il quarto anno torna l'appuntamento al Mercato coperto
Questa mattina, al Mercato coperto di via Montebello, è tornato per il quarto anno consecutivo l’appuntamento ‘Un fruttuoso San Valentino’.
Ultime notizie su Innamorati Trentinara
Argomenti discussi: San Valentino nelle Grotte di Castellana, torna Innamorati in Grotta; San Valentino, per la festa degli innamorati si brinda sulla Torre di Arnolfo; Ad Agropoli per San Valentino torna il Borgo d’Oro degli Innamorati; San Valentino al MAXXI. Innamorati del contemporaneo!.
Castellana Grotte: innamorati in grotta per San Valentino La prossima settimanatorna a Castellana Grotte, nella profondità del sito carsico, per la settimana di San Valentino, Innamorati in Grotta l’evento della società Grotte di Castellana srl durante il quale le coppie ... noinotizie.it
Scrivi, scatta e innamorati: torna Il Rifugio del Cuore per celebrare San ValentinoDopo il successo delle passate edizioni, torna anche quest’anno Il Rifugio del Cuore, l’iniziativa dedicata a San Valentino che unisce amore, arte e il piacere di riscoprire la scrittura a mano, coi ... youtvrs.it
SAN VALENTINO Bella attività di colorazione tratta da Kidz World. #sanvalentino #coloring #cuore #cuoricini #amore - facebook.com facebook
Promo di San Valentino per i tifosi bianconeri 20% di sconto con il codice “CUOREBIANCONERO” Leggi di più udinese.it/news/tifosi/pr… Acquista ora macron.com/it/merchandisi… x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.