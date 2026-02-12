Treni guasto a Milano | ore di ritardi

Questa mattina i treni che passano vicino a Milano Centrale sono stati fortemente rallentati. Un guasto a un treno fermo ha causato ore di ritardi sulla rete ferroviaria, coinvolgendo le linee per Genova, Bologna e Venezia. Molti pendolari si sono trovati in ritardo e hanno dovuto aspettare più del previsto.

10.25 "Fortemente rallentata" la circolazione ferroviaria in prossimità di Milano Centrale, per "un inconveniente tecnico a un treno fermo", che ha causato problemi sulle di rettrici per Genova, Bologna e Venezia. Rallentamenti per "i treni Alta Velocità, Intercity e Regionai, fino a 100 minuti". E' successo questa mattina, ma intorno alle 9 la situazione è migliorata e i ritardi via via smaltiti. Nei giorni scorsi, nel nodo ferroviario Bologna-Pesaro, 4 i sabotaggi anche con ordigni. Rivendicazione degli anarchici.

