Treni disagi e cancellazioni sulla linea Tirrenica dopo la frana di Santa Marinella | interrogazione al Governo

Disagi e ritardi sui treni della linea Tirrenica dopo la frana di domenica scorsa a Santa Marinella. Il maltempo ha causato una grossa slavina che ha bloccato i binari tra Civitavecchia e Santa Severa, interrompendo il servizio e provocando cancellazioni. Le autorità stanno cercando di risolvere la situazione, ma per ora i treni continuano a viaggiare con molte difficoltà fino a Livorno e Pisa. Alla Camera è stata presentata un’interrogazione al Governo per chiedere risposte e interventi rapidi.

Ore di attesa, treni fermi e centinaia di persone bloccate senza informazioni. Un crollo sulla linea tra Santa Marinella e Civitavecchia ha paralizzato la circolazione: oltre 500 passeggeri Trenitalia sono rimasti fermi per ore, con segnalazioni di malori, assiste - facebook.com facebook