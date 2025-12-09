Treni guasto a Pisa | ritardi e cancellazioni sulla linea fino a Firenze e la Tirrenica

Un guasto tecnico sulla linea nella stazione di Pisa sta creando numerosi disagi alla circolazione ferroviaria nella mattina di oggi, martedì 9 dicembre. A causa di questo disguido, i treni lungo l'asse Pisa-Firenze e la Tirrenica (Pisa-Roma) stanno subendo ritardi, modifiche e cancellazioni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondisci con queste news

Disagi ieri sera lungo la linea del Brennero, stop ai treni per guasto. Ritardi importanti. - facebook.com Vai su Facebook

#Treni | Linea #Caserta #Foggia ?Circolazione regolare risolto guasto alla linea I treni Alta Velocità e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza, i treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni @Emergenza24 | # Vai su X

Guasto alla linea elettrica, caos treni a Termini e Tiburtina: ritardi fino a 110 minuti - A causa di un problema alla linea elettrica tra Gallese e Orte, i treni della linea Alta Velocità e quelli del Regionale Orte – Fiumicino hanno subito ... Scrive romatoday.it