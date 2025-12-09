Treni guasto a Pisa | ritardi e cancellazioni sulla linea Tirrenica e fino a Firenze

Livornotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un guasto tecnico sulla linea nella stazione di Pisa sta creando numerosi disagi alla circolazione ferroviaria nella mattina di oggi, martedì 9 dicembre. A causa di questo disguido, i treni lungo la Tirrenica (Pisa-Roma) e l'asse Pisa-Firenze stanno subendo ritardi, modifiche e cancellazioni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

treni guasto pisa ritardiTreno fermo sui binari, caos sull'Alta velocità - VALDARNO: Ritardi fino a un'ora e disagi per i viaggiatori dell'Immacolata: tutto per via di un inconveniente tecnico che ha arrestato in linea un convoglio ... toscanamedianews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Treni Guasto Pisa Ritardi