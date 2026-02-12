Dieci religioni insieme all' Arco della Pace per la Tregua Olimpica

La tregua olimpica annunciata non si è vista nemmeno ai Giochi di Milano Cortina. Le guerre nel mondo continuano senza sosta, e questa volta nessuna pausa si è presa per l’occasione. Dieci religioni si sono ritrovate all’Arco della Pace, ma il conflitto resta una realtà dura da ignorare.

La tregua olimpica non si è verificata nemmeno con i Giochi di Milano Cortina: nel mondo le guerre non si sono interrotte. Ma a Milano qualcuno prova lo stesso a far qualcosa di simbolico. Dieci confessioni religiose si sono riunite, giovedì pomeriggio, all'Arco della Pace, su iniziativa della consulta regionale per il dialogo interreligioso, che esiste dal 2024. All'Arco, ciascuno dei rappresentanti delle religioni ha letto una breve preghiera delle proprie tradizioni sacre, accompagnata dal coro delle voci bianche del liceo Malipiero di Varese diretto da Angela Ballerio. Erano presenti il governatore Attilio Fontana e il sottosegretario alle relazioni internazionali Raffaele Cattaneo.

