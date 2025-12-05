Milano-Cortina 2026 Mattarella accende il braciere dei Giochi | Speriamo in tregua olimpica Buonfiglio | Russia ha firmato
Sergio Mattarella ha acceso il braciere olimpico dei Giochi di Milano-Cortina 2026, arrivato da Atene nel piazzale del Quirinale a Roma. Presenti anche la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e la presidente del Cio Kirsty Coventry. Un atto simbolico, quello del presidente della Repubblica, che segna l’inizio del viaggio in Italia della torcia lungo 63 giorni e 12.000 chilometri (toccando tutte le 20 regioni e le 110 province, passando da 60 siti patrimonio mondiale dell’Unesco) con Milano come destinazione finale, dove il prossimo 6 febbraio si darà il via ufficiale ai Giochi Olimpici invernali 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it
