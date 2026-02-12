Tre ori in due giorni con me qui? | la risposta di Mattarella fa ridere Casa Italia

Da gazzetta.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sergio Mattarella ride e scherza con il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a Casa Italia a Cortina. Quando gli viene detto che ha portato

“Sono stato fortunato io a essere qui”: così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha risposto al presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che a Casa Italia, a Cortina, lo ha ringraziato per la sua presenza e per la “fortuna” portata nei giorni della sua presenza alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. (Credits: Coni). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tre ori in due giorni con me qui la risposta di mattarella fa ridere casa italia

© Gazzetta.it - "Tre ori in due giorni con me qui?": la risposta di Mattarella fa ridere Casa Italia

Approfondimenti su Mattarella Cortina

Appello a Mattarella: “Resti a Cortina, tre ori in due giorni”. Il Presidente ha la risposta pronta

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha passato due giorni a Casa Italia a Cortina, mentre gli atleti azzurri conquistavano tre medaglie d’oro in poche ore.

Milano Cortina, Mattarella: Tre ori con me qui? "Merito è degli atleti, io fortunato ad essere qui" – Il video

Questa mattina il presidente Mattarella ha partecipato alla cerimonia a Belluno, dove ha mostrato grande umiltà parlando delle medaglie vinte.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Mattarella Cortina

Argomenti discussi: I record Olimpici che possono cadere a Milano Cortina 2026; Due ori, due argenti e tre bronzi per la Canottieri TeLiMar alla D’Inverno sul Po; Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling; Fighter Taekwondo Mazara: tre ori, due argenti e tre bronzi ai campionati regionali nelle cinture rosse e nere.

Appello a Mattarella: Resti a Cortina, tre ori in due giorni. Il Presidente ha la risposta prontaLa presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella a Casa Italia è coinciso con una due giorni strepitosa degli atleti azzurri che hanno conquistato 4 ... fanpage.it

Talismano Mattarella, 3 ori e un bronzo. I tifosi a Cortina: Non fatelo ripartire…Tutti lo vorrebbero qui fino alla fine delle Olimpiadi dopo due giorni molto fortunati. Ma lui risponde: Sono io ad essere stato fortunato a vedere tante medaglie ... corrieredellosport.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.