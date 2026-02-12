Sergio Mattarella ride e scherza con il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a Casa Italia a Cortina. Quando gli viene detto che ha portato

“Sono stato fortunato io a essere qui”: così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha risposto al presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che a Casa Italia, a Cortina, lo ha ringraziato per la sua presenza e per la “fortuna” portata nei giorni della sua presenza alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. (Credits: Coni). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Tre ori in due giorni con me qui?": la risposta di Mattarella fa ridere Casa Italia

Approfondimenti su Mattarella Cortina

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha passato due giorni a Casa Italia a Cortina, mentre gli atleti azzurri conquistavano tre medaglie d’oro in poche ore.

Questa mattina il presidente Mattarella ha partecipato alla cerimonia a Belluno, dove ha mostrato grande umiltà parlando delle medaglie vinte.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Mattarella Cortina

Argomenti discussi: I record Olimpici che possono cadere a Milano Cortina 2026; Due ori, due argenti e tre bronzi per la Canottieri TeLiMar alla D’Inverno sul Po; Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling; Fighter Taekwondo Mazara: tre ori, due argenti e tre bronzi ai campionati regionali nelle cinture rosse e nere.

Appello a Mattarella: Resti a Cortina, tre ori in due giorni. Il Presidente ha la risposta prontaLa presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella a Casa Italia è coinciso con una due giorni strepitosa degli atleti azzurri che hanno conquistato 4 ... fanpage.it

Talismano Mattarella, 3 ori e un bronzo. I tifosi a Cortina: Non fatelo ripartire…Tutti lo vorrebbero qui fino alla fine delle Olimpiadi dopo due giorni molto fortunati. Ma lui risponde: Sono io ad essere stato fortunato a vedere tante medaglie ... corrieredellosport.it

Italia Team. . GIO, TI VOGLIAMO BENE! Dopo aver conquistato un meraviglioso argento olimpico, Giovanni Franzoni, immerso in uno degli scenari di montagna più belli di sempre, arriva a Casa Italia Livigno per celebrare la sua splendida medaglia… in cas - facebook.com facebook

ORGOGLIO ITALIANO! Le Frecce Tricolori hanno abbracciato le Dolomiti sorvolando Casa Italia Cortina, regalando uno dei momenti più emozionanti di queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, reso ancora più speciale dall’oro della nostra Fede! x.com