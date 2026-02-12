Appello a Mattarella | Resti a Cortina tre ori in due giorni Il Presidente ha la risposta pronta

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha passato due giorni a Casa Italia a Cortina, mentre gli atleti azzurri conquistavano tre medaglie d’oro in poche ore. Un momento di grande entusiasmo per lo sport italiano, con i successi che si sono susseguiti senza sosta. Mattarella ha assistito alle gare e ha avuto modo di commentare con entusiasmo le performance degli atleti, che hanno portato in alto il nome dell’Italia.

La presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella a Casa Italia è coinciso con una due giorni strepitosa degli atleti azzurri che hanno conquistato degli ori clamorosi. "Resti sempre qui", l'appello di Buonfiglio, presidente CONI. "Nessuna appropriazione indebita, le medaglie sono degli atleti.." l'arguta e pronta risposta.

