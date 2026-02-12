Tre minori terrorizzano i loro coetanei con minacce a scopo di rapina a Treviso i provvedimenti del Questore

Tre minori hanno terrorizzato alcuni coetanei a Treviso e Montebelluna con minacce e rapine. La polizia ha preso provvedimenti, ammonendo i ragazzi e coinvolgendo le famiglie nel percorso rieducativo. Le autorità vogliono fermare questa escalation di violenza tra i giovani.

Cinque provvedimenti di ammonimento per bullismo: questo il bilancio di un intervento della Questura di Treviso nei confronti di tre minori responsabili di due rapine avvenute a fine anno a Montebelluna. I fatti sono stati commessi ai danni di quattro coetanei, con minacce e appropriazione di denaro. Tre minori ammoniti vicino Treviso Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Treviso, Alessandra Simone, ha disposto cinque provvedimenti di ammonimento per bullismo nei confronti di tre minori – due ragazze e un ragazzo – di età compresa tra 12 e 14 anni. I giovani sono stati ritenuti responsabili di due episodi di rapina avvenuti nel Comune di Montebelluna a fine dicembre, ai danni di quattro coetanei.

