Ragazzino col coltello rapina tre coetanei all' uscita di un locale arrestato a Torino Centro

Nella notte del 30 novembre 2025, a Torino, un ragazzino di 16 anni ha rapinato tre coetanei all'uscita di un locale di piazza Vittorio Veneto. Dopo averli inseguiti e avvicinati con la scusa di chiedere il contatto Instagram, li ha minacciati con un coltello a serramanico, venendo poi arrestato dalle forze dell'ordine.

Nella notte dello scorso 30 novembre 2025 un gruppo di tre giovani, all'uscita da un locale di piazza Vittorio Veneto a Torino, era stato inseguito e rapinato da un 16enne che, con il pretesto di chiedere loro il contatto Instagram, li aveva raggiunti e minacciati con coltello a serramanico con.

