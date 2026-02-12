Tre fratelli ottengono il cambio di cognome | Per loro era imbarazzante troppe prese in giro

Tre fratelli di Rimini hanno fatto richiesta e ottenuto dalla Prefettura il cambio del cognome. Da ora in poi, porteranno il nome della madre invece di quello del padre. I ragazzi hanno spiegato che era diventato troppo imbarazzante, perché ricevevano troppe prese in giro con il loro vecchio cognome. La decisione arriva dopo aver deciso di cambiare per sentirsi più a proprio agio e rispettare la propria identità.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.