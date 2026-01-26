Drogavano e violentavano le loro vittime | tre fratelli di una ricca famiglia in USA a processo a New York
Tre fratelli di una famiglia benestante della Florida sono sotto processo a New York, accusati di aver attirato donne con l’intento di drogandole e violentarle. L’udienza si concentra sulle accuse di reati gravi, sollevando un’attenzione mediatica significativa. La vicenda evidenzia le complessità delle indagini e il percorso giudiziario in corso.
