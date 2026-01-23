Scabbia nuovi casi in due scuole di Aprilia | avviati i protocolli di prevenzione

Sono stati segnalati nuovi casi di scabbia in due scuole di Aprilia, con interventi immediati per prevenire ulteriori contagi. Dopo la prima segnalazione in via Selciatella, le autorità scolastiche hanno avviato i protocolli di sicurezza e prevenzione necessari. La situazione è sotto controllo e si continua a monitorare per garantire la salute di studenti e staff.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Casi di scabbia a Scuola nella zona di Aprilia. Dopo una prima segnalazione nel plesso di via Selciatella, nelle scuole della città si sono attivate ulteriori misure di prevenzione per nuovi contagi da scabbia. Secondo quanto riportato, nei giorni scorsi sarebbero emersi almeno sette casi tra gli alunni di altri due istituti cittadini. Le scuole interessate e i numeri segnalati. Le segnalazioni riguarderebbero gli istituti Toscanini e Matteotti. In base a quanto emerso da fonti giornalistiche, sei casi sarebbero riconducibili alla Toscanini e uno alla Matteotti. Accordi con la Asl e gestione nei plessi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Scabbia, nuovi casi in due scuole di Aprilia: avviati i protocolli di prevenzione Leggi anche: Due casi di scabbia al liceo Marconi, la Asl: "Episodi isolati" Leggi anche: Aumentano i casi di scabbia in Piemonte: 925 casi in provincia e 450 segnalati a Torino in appena dodici mesi Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: APRILIA, NUOVI CASI DI SCABBIA IN DUE SCUOLE; APRILIA, DUE CASI DI SCABBIA NELLA SCUOLA DI SELCIATELLA; CARTE D’IDENTITÀ A FONDI: 4 GIORNI DI OPEN DAY; Caso di scabbia a scuola: avviato il protocollo sanitario. Scabbia nelle scuole della provincia di Latina: nuovi casi in due istitutiDopo il primo caso segnalato nel plesso di via Selciatella, i protocolli di prevenzione sono stati avviati anche in altre ... latinapress.it Aprilia, scabbia in altre due scuoleAltri sette casi tra il plesso di via Toscanini e la Matteotti, entrambe le Direzioni in sinergia con la Asl hanno applicato i protocolli ... latinaoggi.eu https://short.do/DI7ZmF Bellona. Caso di scabbia alla primaria. "Attivate tutte le procedure previste" facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.