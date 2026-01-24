WWE | Aggiunto il match tra AJ Styles e Shinsuke Nakamura alla card di SNME

Nella prossima puntata di SNME è stato aggiunto il match tra AJ Styles e Shinsuke Nakamura. Inoltre, tra una settimana, Styles affronterà Gunther in un incontro decisivo, con la sua carriera in bilico: in caso di sconfitta, sarà ritirato dall’avversario, come già accaduto a John Cena alcuni mesi fa.

Tra una settimana AJ Styles affronterà Gunther mettendo in gioco la sua carriera, in caso di sconfitta infatti verrebbe ritirato dall’austriaco proprio come successo a John Cena qualche mese fa. Il Phenomenal One ha accettato questa condizione pur di avere la rivincita sul Ring General, una decisione che ha lasciato molti dubbi anche tra i colleghi come visto stanotte a SmackDown. Un ultima volta?. AJ Styles è apparso questa notte a SmackDown prima in un segmento backstage con Cody Rhodes e poi con Nick Aldis che lo ha convocato nel suo ufficio. Superata una breve interruzione del solito R-Truth, Nick Aldis si è detto stupito della scelta di Styles di mettere a rischio la sua carriera e poi ha aggiunto di non averlo convocato per dissuaderlo da quella scelta, ma per un altro motivo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Difesa riuscita per Carmelo Hayes contro Shinsuke Nakamura a SmackDownDurante l’ultimo episodio di SmackDown, Carmelo Hayes ha confermato il suo titolo degli Stati Uniti con una vittoria contro Shinsuke Nakamura.

WWE: AJ Styles schiaffeggia l’irrispettoso Gunther, match ufficiale per Raw in GermaniaNel prossimo episodio di Raw dalla Germania, AJ Styles affronterà Gunther in un match ufficiale.

