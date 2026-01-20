Ponte di Piana Battolla I sindacati in trincea | Disagi ignorati da Atc

Sono iniziate le opere di manutenzione straordinaria del ponte di Madrignano a Piana Battolla, lungo la strada provinciale 10 della Val di Vara, tra Follo e Calice al Cornoviglio. I sindacati segnalano persistenti disagi causati dai lavori e criticano l’atteggiamento di Atc, che avrebbe trascurato le esigenze dei pendolari. La situazione evidenzia le difficoltà legate alla gestione delle infrastrutture e alle ripercussioni sui cittadini.

Sono iniziate le opere di manutenzione straordinaria del ponte di Madrignano, a Piana Battolla, lungo la strada provinciale 10 della Val di Vara, al confine tra i comuni di Follo e Calice al Cornoviglio. E arrivano le proteste dei sindacati del trasporto pubblico locale Uiltrasporti, Cobas e Ugl secondo i quali "con la chiusura del ponte di Madrignano ai mezzi pesanti, i ritardi, le corse saltate, i disservizi quotidiani sulla linea C non sono piovuti dal cielo. Erano ampiamente prevedibili, annunciati e scritti nero su bianco da mesi. Eppure, la dirigenza di Atc e i Comuni interessati hanno scelto di ignorare il problema".

