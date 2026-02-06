Ladri in azione di notte tentati due colpi nel giro di un' ora | costretti alla fuga a mani vuote

Questa notte a Manfredonia due tentativi di furto sono stati fermati in breve tempo. I ladri hanno provato a svaligiare un supermercato e un distributore di carburanti, ma sono stati scoperti e messi in fuga prima di riuscire a portare a termine i colpi. I vigilanti dell’istituto ‘Casalino’ e le forze dell’ordine sono intervenuti in tempo, impedendo che i ladri portassero via qualcosa.

Due tentati furti sono stati messi a segno la notte del 5 febbraio presso un supermercato Despar di Manfredonia e il distributore di carburanti Ip della Statale 89 Il primo allarme anti-intrusione è scattato all'1.55 presso. Quando le guardie giurate sono giunte sul posto nel giro di due minuti, hanno trovato la serranda forzata. Durante il sopralluogo dei carabinieri e del titolare, tramite il sistema di videosorveglianza, è stata accertata la presenza di quattro individui all’interno del supermercato. I malviventi non sono riusciti ad asportare alcun bene. Effettivamente, una pattuglia della Polizia di Stato, durante un servizio di ronda, aveva notato alcuni soggetti intenti a scardinare una finestra della struttura, che alla vista degli agenti si sono dati a precipitosa fuga.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Un nuovo assalto alla gioielleria si è concluso con i ladri in fuga a mani vuote, confermando lo schema ormai consolidato: forano la saracinesca, creano un pertugio nella vetrata blindata e tentano il colpo.

