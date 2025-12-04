di Gabriele Manfrin FIRENZE Da settimane, sui viali, chi prende l’autobus convive con un piccolo terremoto quotidiano: fermate spostate, percorsi modificati, cartelli provvisori. Di conseguenza disagi, lamentele e difficoltà sono all’ordine del giorno. È l’effetto collaterale più immediato dei cantieri della tramvia per Bagno a Ripoli, che stanno avanzando lungo l’asse di viale Lavagnini e viale Matteotti. Una trasformazione attesa, certo, ma che nel frattempo ha scombinato abitudini, ritmi e tragitti di migliaia di persone. La modifica più pesante riguarda la linea 8, quella che collega via del Bisarno alla fermata Strozzi-Fallaci della T1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A caccia della fermata perduta. Le linee 8 e 10 nel caos cantieri: "Percorsi modificati e disagi. Ora col freddo tutto è peggio"