Al Policlinico di Bari la tecnologia 3d per ricostruire il volto dopo un trauma | Interventi più rapidi e precisi
Al Policlinico di Bari l'impiego della tecnologia 3d diventa ausilio per gli interventi di chirurgia maxillo-facciale post trauma. Il nuovo sistema è basato sull'utilizzo di un navigatore intraoperatorio, che consente di ricostruire virtualmente il volto del paziente prima dell'operazione, e poi. 🔗 Leggi su Baritoday.it
