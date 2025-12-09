Al Policlinico di Bari la tecnologia 3d per ricostruire il volto dopo un trauma | Interventi più rapidi e precisi

Al Policlinico di Bari l'impiego della tecnologia 3d diventa ausilio per gli interventi di chirurgia maxillo-facciale post trauma. Il nuovo sistema è basato sull'utilizzo di un navigatore intraoperatorio, che consente di ricostruire virtualmente il volto del paziente prima dell'operazione, e poi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

policlinico bari tecnologia 3dChirurgia maxillo-facciale: al Policlinico di Bari la tecnologia 3D rivoluziona la ricostruzione del volto - Al Policlinico di Bari un navigatore intraoperatorio 3D permette ricostruzioni facciali più precise e interventi più rapidi e sicuri. Scrive trmtv.it

