Il cuore per il trapianto bruciato sei sanitari indagati tra Napoli e Bolzano Come sta il bambino e l’attesa di un miracolo entro 48 ore

La Procura di Napoli ha messo sotto inchiesta sei sanitari coinvolti nel trapianto di cuore su un bambino di due anni e quattro mesi all’ospedale Monaldi. Il cuore del piccolo si è “bruciato” durante l’intervento, e ora si attende un possibile miracolo entro 48 ore. La famiglia aspetta notizie sperando in una svolta positiva, mentre le indagini cercano di ricostruire cosa sia realmente successo in sala operatoria.

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone tra medici e paramedici, coinvolte nel trapianto di cuore eseguito su un bambino di due anni e quattro mesi all’ospedale Monaldi di Napoli lo scorso 23 dicembre. Si tratta dei componenti delle équipe che hanno effettuato l’espianto dell’organo a Bolzano e il trapianto a Napoli. Il reato ipotizzato per tutti è lesioni colpose. Non tutti i sanitari sospesi dalla direzione del Monaldi figurano tra gli indagati. Un ulteriore filone d’indagine riguarda la chiusura del reparto. Cosa è successo al cuore trapiantato. Il trapianto non è andato a buon fine a causa di un errore nella conservazione dell’organo durante il trasferimento da Bolzano a Napoli.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Napoli Bolzano Trapianto cuore “bruciato”, sei tra medici e paramedici indagati dai pm di Napoli. Il bimbo “sta peggiorando” La madre del bimbo che ha ricevuto il cuore "bruciato": «Aspettavamo quel trapianto da 2 anni. Ora attendiamo un miracolo, entro 48 ore» La madre di un bambino in attesa di un cuore nuovo si trova di fronte a una corsa contro il tempo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Napoli Bolzano Argomenti discussi: Napoli, trapiantato cuore 'bruciato' ad un bambino: sospesi i chirurghi; Un cuore per San Valentino; Cuore donato distrutto durante il trasporto, trapianto rinviato: un errore fatale spezza la speranza di un bambino di 2 anni; Il cuore danneggiato nel trasporto, il trapianto del bambino che salta. La disperazione di due mamme, a Bolzano e Napoli. Cuore per un bambino di due anni bruciato dal ghiaccio secco, ma il trapianto avviene lo stesso. Sospesi due mediciUna corsa contro il tempo che si è trasformata in un incubo. All'ospedale Monaldi di Napoli, un bambino di appena due anni e mezzo sta lottando per la vita in un letto di ... leggo.it Serve cuore nuovo, domani potrebbe essere tardi: corsa contro il tempo per il bimbo trapiantato con organo bruciatoAl bimbo di 2 anni e mezzo serve urgentemente un nuovo cuore, dal momento che viene tenuto in vita dall'Ecmo, tecnica che supporta le funzioni di cuore ... fanpage.it È questione di giorni, forse di ore, per il bimbo di 2 anni e mezzo a cui, all'ospedale Mondali di Napoli, è stato probabilmente trapiantato un cuore "bruciato", inutilizzabile. L'immediato appello per un cuore nuovo - facebook.com facebook Alvino: "Como riposato e il Napoli si fa un 'cuore' così. Dilettanti allo sbaraglio..." x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.