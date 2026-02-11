Napoli trapianto di cuore bruciato a un bimbo di 2 anni Sospesi i chirurghi Il dolore della madre | Rischia di morire in poche ore

A Napoli, un bambino di 2 anni rischia di morire poche ore dopo un trapianto di cuore. Due chirurghi dell'ospedale Monaldi sono stati sospesi in via cautelare, ma continuano a lavorare mentre si indaga sul caso. Secondo le prime ricostruzioni, il cuore trapiantato sarebbe stato danneggiato dal contatto col ghiaccio secco usato per il trasporto, anziché il ghiaccio normale. La madre del bimbo si dice sconvolta e chiede risposte chiare.

Napoli, 11 febbraio 2026 – Due chirurghi dell' ospedale Monaldi di Napoli sono stati sospesi in via cautelare dall'equipe che si occupa dei trapianti: restano comunque in servizio in attesa che le indagini facciano luce sul caso del piccolo di 2 anni cui sarebbe stato trapiantato un cuore “bruciato” cioè danneggiato dal contatto col ghiaccio secco utilizzato per il suo trasporto al posto del ghiaccio normale. È la decisione adottata dalla direzione della struttura in merito alla vicenda del cuore da trapiantare, diventato inutilizzabile a causa di un errore di conservazione che avrebbe 'bruciato’ l'organo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Tre inchieste sono scattate tra Napoli e Bolzano dopo il caso di un bambino di due anni e tre mesi con un cuore trapiantato “bruciato”.

Un bambino di appena due anni e tre mesi lotta tra la vita e la morte dopo un intervento che avrebbe dovuto salvarlo.

