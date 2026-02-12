Trapianto cuore danneggiato 6 indagati

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone, tra medici e paramedici, legate a un trapianto di cuore eseguito su un bambino di due anni e quattro mesi all’ospedale Monaldi. L’indagine si concentra sul cuore danneggiato usato durante l’intervento e sulle eventuali irregolarità nel procedimento. Gli investigatori vogliono capire se ci siano responsabilità o omissioni che abbiano messo a rischio la vita del piccolo paziente.

20.10 Sei persone, tra medici e paramedici, sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli nell'ambito delle indagini sul trapianto di cuore, danneggiato, eseguito su un bimbo di due anni e 4 mesi nell'ospedale Monaldi di Napoli. Al momento, il reato ipotizzato è lesioni colpose. Si tratta dei componenti delle equipe che hanno effettuato l'espianto dell' organo a Bolzano e il trapianto a Napoli. Non tutti i sanitari sospesi dalla direzione dell'ospedale risultano indagati.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Napoli Trapianto Trapianto cuore “danneggiato” al Monaldi, 6 indagati per lesioni colpose La Procura di Napoli ha aperto un’indagine su un trapianto di cuore eseguito al Monaldi su un bambino di poco più di due anni. Trapianto di cuore danneggiato su un bimbo, sei sanitari indagati a Napoli Sei sanitari sono indagati a Napoli per il trapianto di cuore su un bambino. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Napoli Trapianto Argomenti discussi: Cuore 'danneggiato' trapiantato a Napoli a un bimbo di 2 anni: sospesi due medici; Cuore danneggiato trapiantato a bimbo: tre inchieste e medici sospesi al Monaldi; Cuore da trapiantare danneggiato: 6 sanitari indagati tra Bolzano e Napoli; Cuore danneggiato per trapianto a bambino, sospesi due medici. Napoli, trapianto con cuore danneggiato al Monaldi: 6 indagati. Il bimbo attende nuovo organoNapoli - Un cuore atteso per due anni, arrivato a ridosso del Natale, si è trasformato in un incubo. Da quel 23 dicembre, nella sala operatoria dell’ospedale ... pupia.tv Trapiantato di cuore danneggiato su un bimbo di 2 anni: 6 sanitari indagati a NapoliSi tratta di medici e paramedici dell’equipe che ha espiantato l’organo a Bolzano e lo ha trasportato al Monaldi. La procura partenopea ipotizza lesioni colpose ... msn.com “Il cuore ‘bruciato’ prima del trapianto L’organo ha vitalità limitata, nella concitazione vietato sbagliare il refrigerante” x.com In Italia 48 bimbi e ragazzi in attesa di un cuore per il trapianto https://gazzettadelsud.it/p=2170380 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.