trans fa una strage in una scuola canadese

Massacro sconvolge il Paese: dieci morti e 25 feriti. L’attentatore, che poi si è ucciso, era un ragazzo che aveva cambiato sesso. Le autorità hanno coperto la sua identità per «motivi di privacy», poi è emersa la verità. Il premier Carney: «Sono devastato». Una piccola comunità canadese di poche migliaia di abitanti, nel nordest della Columbia britannica, si è risvegliata in un vero e proprio incubo. L’altro ieri infatti, alla Tumbler Ridge Secondary School, una sparatoria ha provocato una strage il cui bilancio, ancora provvisorio, parla di nove vittime tra studenti e personale scolastico, a cui si aggiunge l’autore dell’attacco, trovato morto sul posto, e circa 25 feriti, due dei quali si trovano in condizioni critiche e in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Laverita.info

