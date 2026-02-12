Tragedia sui binari | trovato il corpo senza vita di un uomo

Questa mattina sui binari nel Fermano un uomo di 70 anni è stato investito da un treno e ha perso la vita. La circolazione ferroviaria è stata interrotta, creando disagi ai pendolari. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire cosa sia successo.

Tragedia sui Binari nel Fermano: Un Uomo di 70 Anni Investito da un Treno, Interrotta la Circolazione. Un uomo di circa 70 anni è deceduto nella notte tra l'11 e il 12 febbraio 2026, investito da un treno nei pressi di Altidona, in provincia di Fermo, nelle Marche. L'incidente ha causato la temporanea interruzione del traffico ferroviario tra Porto San Giorgio e Pedaso, mentre le autorità sono al lavoro per chiarire la dinamica dell'accaduto e identificare la vittima. La tragedia solleva interrogativi sulla sicurezza delle linee ferroviarie e sulla vulnerabilità delle persone anziane. Il Ritrovamento e l'Interruzione del Traffico. Tragedia sui binari: trovato il corpo senza vita di un uomo, traffico ferroviario sospeso nella notteDRAMMA - Il ritrovamento è avvenuto poco prima delle 3 al chilometro 269, in territorio comunale di Altidona. Si tratterebbe di un uomo di circa 70 anni. Sul posto i sanitari del 118, la Polizia di St ... cronachefermane.it

