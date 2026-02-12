tragedia enorme nella scuola preside colpita e uccisa

Una sparatoria in un liceo superiore ha causato la morte della dirigente scolastica. Secondo le prime notizie, la preside ha cercato di mettere in sicurezza studenti e insegnanti, che si sono rifugiati nelle aule mentre l’aggressore apriva il fuoco nel campus. La scena si è svolta davanti agli occhi di tutti, lasciando un grande dolore tra chi conosceva la vittima.

Una sparatoria in un istituto superiore ha provocato la morte della dirigente scolastica. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l'intervento della preside ha consentito a studenti e docenti di mettersi al riparo nelle aule mentre l'aggressore sparava nel campus. Nell'attacco sono rimaste ferite anche due studentesse. L'autore, uno studente 18enne, è stato arrestato al termine di un'operazione durata circa due ore. La vittima è la preside, colpita mentre cercava di contenere l'azione armata e guadagnare tempo per l'evacuazione interna e la messa in sicurezza degli studenti. Sparatoria in una scuola della Thailandia: cosa è successo.

Una preside di una scuola superiore in Thailandia ha perso la vita mentre tentava di fermare un ragazzo armato che aveva aperto il fuoco.

