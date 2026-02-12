Studente armato assalta la scuola ma la preside lo affronta | colpita e uccisa proteggendo gli alunni in Thailandia

Una preside di una scuola superiore in Thailandia ha perso la vita mentre tentava di fermare un ragazzo armato che aveva aperto il fuoco. L’adolescente si è presentato con un’arma e ha iniziato a sparare, ma la donna si è gettata tra lui e gli studenti per proteggere i ragazzi. È stata colpita e uccisa sul colpo, lasciando dietro di sé un ricordo di coraggio. La scena si è svolta in un attimo, e ora le autorità indagano sulle motivazioni del ragazzo e sulla sicurezza nelle scuole.

Il gesto eroico di una preside di una scuola superiore thailandese colpita e uccisa nelle scorse ore dopo che un adolescente si è presentato armato e ha iniziato a sparare. "I ricordi e la gentilezza che ci ha lasciato rimarranno per sempre nei nostri cuori" ha dichiarato la scuola.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

